Расточительно относились к воде. Тариф на питьевую воду увеличат в сёлах Костанайской области

Расходы бюджета Костанайской области на субсидирование питьевой воды в сельской местности растут ежегодно. И не только потому, что увеличивается сам тариф, но и добавляются новые водоводы. В управлении энергетики и ЖКХ рассказали, что за последние 5 лет эта сумма возросла в два раза с 952 млн тенге до почти двух миллиардов.

Сегодня население сел оплачивает за 1 кубический метр питьевой воды 55-70 тенге, в зависимости от наличия или отсутствия индивидуальных приборов учета.

«Размер платы, предъявляемый населению, является низким по стране, и это влечет к отсутствию бережного отношения к питьевой воде в сельской местности, особенно в летний период. По стране у нас отмечается высокая оплата в Западно-Казахстанской области, там плата составляет 90-200 тенге за 1 кубический метр питьевой воды. Мы планируем поднять плату, проектируемый размер платы будет составлять 140 — 90 тенге», — говорит главный специалист управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Рахима Будинова.

При этом сами тарифы на воду у коммунальщиков от 128 тенге/куб.м до 5, 5 тыс. тенге — такой тариф за питьевую воду у жителей села Кумкешу Амангельдинского района. Но почти всю сумму за них оплачивает государство, уменьшая тариф до 55 — 70 тенге за куб.

«50- 70 тенге плата утверждена с 1 января 2023 года, ранее эта плата составляла 30-40 тенге, но она у нас действовала с 2006 года, и она не поднималась до 2023 года. Она не поднималась и это был уже совсем низкий тариф и люди расточительно относились к воде питьевой», — отметил Рахима Будинова.

В прошлом году бюджет просубсидировал стоимость питьевой воды 130 населенным пунктам, в которых проживает 175 тысяч человек. На это ушло 1,9 млрд тенге. В этом году сумма выделена не меньше, но и она будет увеличена, так как к концу июня к субсидированию подключатся водоводы сел Пешковка Федоровского района, Амангельды Карасуского района, и Раздольное Наурзумского района. Что же касается увеличения субсидируемого тарифа, то в течение ближайшего месяца управление энергетики и ЖКХ подготовит все документы для рассмотрения их в Костанайском областном маслихате, депутаты которого и примут окончательное решение.

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