Впервые в городе в распоряжении коммунальщиков появился новый агрегат. Приобрел его один из подрядчиков, который следит за чистотой в Костанае. Это снегоплавильная установка. Выглядит она, как прицеп на КАМАЗ.

В час машина способна растопить 60 кубов снега, а за 10 часов — 600, это приблизительно 40 КАМАЗов. Благодаря этой установке отпадет необходимость в вывозе снежных масс на полигоны. Этот агрегат позволит утилизировать их непосредственно на месте нахождения.

«Он передвижной. Для того, чтобы работать, необходима территория, и нахождение рядом в 3-4 метрах колодца канализации, либо общей, либо ливневой для сброса воды. Техника состоит из дизельного генератора, для того, чтобы плавить снег. Принцип «самовар». Топливо подается, солярка горит, теплообменники работают, снег плавится, и в виде воды сбрасывается в канализацию», — говорит руководитель ТОТ «Конгломерат.kz»

По словам Романа Канавы, по сравнению с традиционным способом уборки снега, включая его вывоз на полигон, скорось работы со снегоплавильной машиной увеличивается как минимум в два раза. Пока обильного снегопада в городе не было, поэтому сейчас эта установка не работает. Но, руководитель предприятия уверен, что аппарат этот очень нужный, и еще покажет свою эффективность.

«Эту установку можно использовать стационарно. Можео установить в определенном месте. Можно форсунки дизельные поменять на газовые горелки, и работать в таком режиме, то есть определить место для полигона, и в городе тогда проблема со всеми этими свалками, когда у нас обычно люди везут снег вместе с мусором в разные места. Это все можно прекратить, и экологии не будет наноситься урон и ущерб», — объяснил Роман Канава.

Руководитель предприятия также отмечает, что в этой установке идет разделение снега от мусора, который будут вывозить на полигон ТБО. Но пока, это все в теории, как будет это на практике, покажут снегопады.

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