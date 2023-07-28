Расторгнуть договор с подрядчиком, который строит несколько домов в Кунае поручил аким Костанайской области

Многоэтажки не могут завершить уже на протяжении трех лет. Накануне Кумар Аксакалов посетил новый микрорайон, ознакомился с, так называемыми, долгостроями и встретился с жителями.

Это дом номер пять в микрорайоне Кунай. Его здесь начали строить одним из первых. Но, довести до ума его никак не удается. По словам людей, которые еще три года назад прошли конкурс на покупку здесь квартиры, работы здесь просто-напросто не ведутся. Рабочие не появляются. Подрядчик уже несколько раз давал ложные сроки окончания всех работ, последний — декабря 2023. Но, глава региона заявил, что обещаниям этим не верит, и готов пойти на крайние меры.

«Надо разорвать отношения. Зачем они нужны такие? Люди страдают. Не факт, что они в этом году завершат. Обещаете в этом году все сделать, ничего не решается. Это обман. Это же обман по большому счету. Говорите все нормально, будем делать, ничего не двигается. Скоро все будет разваливаться, осыпается все»,- говорит аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Аким Костаная отметил, что если сейчас расторгнуть договор с этим подрядчиком, то объявление нового конкурса тоже будет процедурой не быстрой. Но, аким области настроен решительно.

«Вы говорили в мае месяце будет дом. Уже август. Вы что? Вы нас завтраками кормите. Честно говорю»,- высказывает недовольство женщина.

Есть в Кунае и еще один проблемный дом — № 2. Его будущие жильцы тоже на протяжении трех лет ждут заселения. Его строительство уже полностью завершили, но сдачу приостановил технадзор. Однако, на следующей неделе, заверил аким города, все эти моменты будут улажены. У жителей микрорайона достаточно и других проблем. Один самых важных — отсутствие газа. Большая часть людей здесь уже даже привыкли к электроплитамкам, но в микрорайоне регулярно возникают перебои с электричеством. Поэтому люди иногда не могут даже просто сварить еду. Газ ждут уже больше года.

«У нас сегодня осталось 59 миллионов тенге, новый подрядчик вышел, того судом мы рассторглись. До конца октября мы предлагаем, чтобы газ подключили, где 80% живущих. Деньги выделены? Да деньги есть. Для того, чтобы подключиться. Там была проблема»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Беспокоит жильцов и строительство школы. К новому учебному году, ее снова не достроят. Обещают до нового года. Пока же кунаевцы вынуждены возить детей в школу по старому месту жительства. В микрорайоне не везде есть асфальт. Есть проблемы и с освещением. Сейчас в ночное время здесь темно.

«Освещением квартала сейчас занимаются. Как раз это гарантийные обязательства. Сейчас мы в работе. Дайте нам время. У вас все в работе. Мы это привыкли слышать. Вы нам обещали, что 1-го июля, что тут будет все сверкать и блестеть. Будет. Дайте время»,- говорит Жундубаев.

Приезжать в микрорайон Кунай глава области теперь намерен каждый месяц, и проверять проделанную работу.

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