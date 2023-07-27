Грозит штраф предпринимателю, который требует перевод в качестве оплаты

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В Казахстане запретили принимать оплату за товар мобильными переводами, которые получили самое широкое распространение в республике. Министр финансов подписал соответствующий приказ, сообщили на 24.kz.
Налоговый кодекс Казахстана предусматривает, что все расчеты должны проводиться с помощью контрольно-кассовых машин — разъяснительную работу с предпринимателями Минфин проводил на протяжении нескольких лет.
Кроме того, мобильные платежи разрешены по QR-коду в приложении банка.
А если оплату POS-терминалом не принимают и требуют перевод, можно пожаловаться в комитет госдоходов — за это предпринимателям грозит штраф.
Разговоры о мониторинге мобильных переводов то и дело вспыхивают в Казахстане — весной министр резко отрицал возможность проверок.