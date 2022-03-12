Разбирают мешками. Ажиотаж из-за сахара устроили казахстанцы

Казахстанцы создали ажиотаж вокруг сахара. В некоторых магазинах опустели полки и выстроились очереди, передает Tengrinews.kz.

Как пишет ekaraganda.kz, ссылаясь на ответ акимата Карагандинской области, за последние два дня в областном центре продажи сахара увеличились в 5 раз. В ближайшие дни полки в супермаркетах вновь будут заполнены сахаром, который хранится на местных складах.

«В настоящее время на отдельных прилавках в розничной сети города фиксируется временное отсутствие сахара. Это связано с искусственным ажиотажем и повышенным спросом на сахар в последние два дня, объемы продаж в течение которых увеличились в 5 раз», — отметили в акимате. Как пишет atpress.kz, стоимость сахара поднялась на рынках и в магазинах «у дома» до 500 тенге за килограмм. В «СПК» Атырау ответили, что с нового года сахара нет в списке социально значимых продовольственных товаров по городу. «По Атырауской области есть запас продукции на два месяца. Средняя цена — 333 тенге», — ответили в пресс-службе «СПК» Атырау. В Уральске уже второй день люди жалуются на отсутствие сахара в магазинах и на рынках. В крупных супермаркетах образуются очереди. Ажиотаж подогрела информация, что продукты питания со складов города якобы раскупают российские оптовики.

В пресс-службе акимата Карагандинской области попросили жителей не поддаваться панике и не скупать в магазинах бакалейную продукцию.

«На сегодняшний день поставки идут беспрерывно, в рабочем порядке. С начала месяца на коммерческие склады области поступило 2 240 тонн товара. К 18 марта поставят еще 1 500 тонн. Кроме того, в стабфонде СПК «Сарыарка» хранится 723 тонны бакалейной продукции. Склады постоянно пополняются. Для этого имеются финансовые ресурсы и коммерческие контракты», — подчеркнули в акимате.

Чиновники отметили, что имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребности области по сахару, подсолнечному маслу, крупе гречневой, рису и так далее.

Как сообщали МСХ и МТИ, запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватает как минимум на три месяца. На сегодняшний день в стране НЕТ ДЕФИЦИТА этого социально значимого продовольственного товара. При этом производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы ПОСТОЯННО пополняются. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности.

Кроме того, производства сахара в стране, есть возможность импорта из других стран. Поэтому просим не поддаваться панике.

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