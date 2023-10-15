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Разбивают дороги. Житикаринцы просят просят главу региона усилить работу транспортной инспекции

Фото gurk.kz

Люди просят главу региона усилить работу транспортной инспекции. Об этом было сказано на встрече акима области Кумара Аксакалова с жителями Житикаринского района. 

По дорогам района передвигаются машины с перегрузом, портя асфальт. Кумар Аксакалов пояснил, в регионе на 9 тыс .км дорог, всего 2 автоэкипажа. Но в этом году в области запустят в работу комплекс автоматического замера веса у проходящего автотранспорта. если система приживется, такие комплексы появится на всех оживленных участках дорог. Представили села Милютинка жалуются на отсутствие дороги к ним от Житикары в сторону Оренбурга.

«Деньги были выделены, конкурс состоялся, поставщик был определен, но никаких работ не проводилось, не производились. Да 1 млрд тенге был выделен и пришлось с ним расторгать в июле месяце. Он даже технику не предоставил за год», — отметил Кумар Аксакалов.

Сложности с дорогой и у тех, кто передвигается до Бредов. Оживленный участок требует ремонта. Людям ответили, что работы здесь запланированы на следующий год. Помимо этого житикаринцы сетовали на нехватку медиков и узких специалистов в больницах, просили наладить поставку овощей и фруктов к ним с южных областей страны, минуя перекупщиков, чтобы удешевить их стоимость.

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