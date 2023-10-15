Разбивают дороги. Житикаринцы просят просят главу региона усилить работу транспортной инспекции

Люди просят главу региона усилить работу транспортной инспекции. Об этом было сказано на встрече акима области Кумара Аксакалова с жителями Житикаринского района.

По дорогам района передвигаются машины с перегрузом, портя асфальт. Кумар Аксакалов пояснил, в регионе на 9 тыс .км дорог, всего 2 автоэкипажа. Но в этом году в области запустят в работу комплекс автоматического замера веса у проходящего автотранспорта. если система приживется, такие комплексы появится на всех оживленных участках дорог. Представили села Милютинка жалуются на отсутствие дороги к ним от Житикары в сторону Оренбурга.

«Деньги были выделены, конкурс состоялся, поставщик был определен, но никаких работ не проводилось, не производились. Да 1 млрд тенге был выделен и пришлось с ним расторгать в июле месяце. Он даже технику не предоставил за год», — отметил Кумар Аксакалов.

Сложности с дорогой и у тех, кто передвигается до Бредов. Оживленный участок требует ремонта. Людям ответили, что работы здесь запланированы на следующий год. Помимо этого житикаринцы сетовали на нехватку медиков и узких специалистов в больницах, просили наладить поставку овощей и фруктов к ним с южных областей страны, минуя перекупщиков, чтобы удешевить их стоимость.

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