В Аулиекольском районе Костанайской области произошел разбойное нападение на автозаправочную станцию.

Неизвестный мужчина, обмотавший лицо шарфом и надевший шапку, угрожал ножом оператору и требовал деньги.

Под угрозой насилия женщина передала преступнику 33 тысячи тенге.

«В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый — 41-летний местный житель. В настоящее время по факту разбоя начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом санкционирован арест сроком на 2 месяца. За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Полиция напоминает, что наказание за подобные преступления строгое и преследуется по закону», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.