Разбойное нападение на Складской с ущербом в 5 млн тенге раскрыли в Костанае

Разбойное нападение на Складской с ущербом в 5 млн тенге раскрыли в...

Как стало известно alau.kz происшествие случилось 29 декабря. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

29 декабря 2019 года группа лиц по предварительному сговору совершила разбойное нападение у склада, расположенного по улице Складская города Костаная. Сумма ущерба составила около 5 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей ст.192 ч.3 п.2 Уголовного кодекса «Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере».

Ведется досудебное производство, подозреваемые установлены и задержаны.