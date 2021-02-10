Разделение по цветам и пропуск по QR-коду: Цой обратился к казахстанцам

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что мобильное приложение Ashyq и разбивка казахстанцев по цветам при определении эпидемиологического статуса не призвана контролировать и отслеживать жизнь людей, передает Tengrinews.kz.

«С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный урон доходу предпринимательской деятельности. В Казахстане более 13 тысяч субъектов бизнеса до сих пор так и не могут возобновить свою деятельность», — уточнил Цой на брифинге СЦК.

Он рассказал, что мобильное приложение Ashyq, которое использует систему QR-кодов и разделит граждан по цветам в зависимости от эпидемиологического статуса — красный, желтый, синий, зеленый. В пилотном режиме его внедрили на 40 объектах в Алматы, Нур-Султане и Караганде — это фитнес-центры, SPA-центры, бассейны, бани, кинотеатры.

Разделение по цветам и пропуск по QR-коду: подробности новой системы

«Разбивка по цветам не призвана контролировать и отслеживать жизнь людей, как это обсуждается в социальных сетях. Это всего лишь индикатор того, является ли человек больным или близким контактом больного, которые обязаны находится на карантине согласно действующего законодательства», заверил Цой.

Он уточнил, что приложение добровольное и направлено на создание безопасной среды и защиту посетителей от риска заражения и распространения вируса, а также даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер.

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