Министерство экологии поручило акиматам разработать на 2026–2028 годы обновлённые Правила по охране атмосферного воздуха. Поводом для такого решения стали данные РГП «Казгидромет»: по итогам 2025 года в 11 городах Казахстана зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде, Темиртау и Актобе, передает kolesa.kz

Для изучения эффективных инструментов снижения выбросов представители ведомства посетили Китай и ознакомились с опытом Пекина, где применяется комплексная система управления качеством воздуха.

По результатам поездки регионам поручено предусмотреть в новых правилах ряд мер. В их числе — перевод общественного транспорта и такси на электротягу и газ, введение системы ограничения движения автомобилей по принципу «чётный — нечётный день» в периоды неблагоприятных метеоусловий, а также внедрение экологического зонирования городских территорий.

