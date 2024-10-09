В Казахстане, согласно законопроекту по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, предлагается ввести повышенный тариф, сообщает Zakon.kz.
В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа для населения. Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, проектом закона предлагается два вида тарифа для природного газа.
«Первый – для лимитированного объема потребления газа для нужд домохозяйств. Второй – в тех случаях, когда будет идти превышение. У нас идет дискуссия по коэффициенту, который составляет порядка 1,3 для тарифа», – сказала Екатерина Смышляева.
В Казахстане есть 2,2 млн бытовых потребителей газа, из них 1,5 млн – домохозяйства, остальные потребители – это квартиры.
«Есть базовое потребление. Определенный лимит. В рамках лимита потребляешь дешевый тариф. Превысишь лимит – будет дороже», – отметила Екатерина Смышляева.