Разделить взносы на всех: систему медстрахования предлагают изменить

В Казахстане предлагают пересмотреть систему взносов по обязательному медстрахованию, передает LS.

В беседе с корреспондентом LS председатель правления Nomad Life Ерлан Камбетбаеврассказал об инициативе, которая была направлена в АРРФР и профучастникам.

«Мы предлагаем пересмотреть распределение взносов в Фонд социального медстрахования (ФСМС). Например, предприятие может направлять определенную сумму на оплату договора добровольного медстрахования (ДМС), который заключен работодателем в пользу его сотрудников», – подчеркнул Камбетбаев.

В частности, финорганизация предлагает разделить взносы либо пополам (по 1,5%), либо 2% направлять в ФСМС, а 1% – в пользу ДМС.

Глава Nomad Life считает, что данное изменение позволит повысить адресность в системе медстрахования.

Накануне в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на случаи, когда население не может получить гарантированные государством медуслуги на бесплатной основе либо ждет их получения в течение нескольких месяцев.

Между тем по результатам госаудита в ФСМС выявили процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге. Кроме того, было установлено неэффективное планирование и использование средств на 31,1 млрд тенге.

Также Высшая аудиторская палата выявила факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС и самих граждан. В результате по стационарной помощи были установлены подобные факты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной – на 27,6 млрд тенге. Аналогичное нарушение было обнаружено по услугам стоматологических клиник.

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