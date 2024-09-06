Разделить взносы на всех: систему медстрахования предлагают изменить

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В Казахстане предлагают пересмотреть систему взносов по обязательному медстрахованию, передает LS.
В беседе с корреспондентом LS председатель правления Nomad Life Ерлан Камбетбаеврассказал об инициативе, которая была направлена в АРРФР и профучастникам.
«Мы предлагаем пересмотреть распределение взносов в Фонд социального медстрахования (ФСМС). Например, предприятие может направлять определенную сумму на оплату договора добровольного медстрахования (ДМС), который заключен работодателем в пользу его сотрудников», – подчеркнул Камбетбаев.
В частности, финорганизация предлагает разделить взносы либо пополам (по 1,5%), либо 2% направлять в ФСМС, а 1% – в пользу ДМС.
Глава Nomad Life считает, что данное изменение позволит повысить адресность в системе медстрахования.
Накануне в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на случаи, когда население не может получить гарантированные государством медуслуги на бесплатной основе либо ждет их получения в течение нескольких месяцев.
Между тем по результатам госаудита в ФСМС выявили процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге. Кроме того, было установлено неэффективное планирование и использование средств на 31,1 млрд тенге.
Также Высшая аудиторская палата выявила факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС и самих граждан. В результате по стационарной помощи были установлены подобные факты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной – на 27,6 млрд тенге. Аналогичное нарушение было обнаружено по услугам стоматологических клиник.