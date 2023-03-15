Раздробленную в тестомесе руку спасли девушке костанайские врачи

Костанайские хирурги провели успешную операцию по спасению руки будущему повару-кондитеру, передает Tengrinews.kz.

В тяжелом состоянии в Костанайскую областную детскую больницу поступила год назад 17-летняя студентка Анастасия Сидоренко. Ей тогда раздробило руку в тестомесильной машине. Никаких прогнозов по спасению конечности врачи не давали, но попытались спасти, и получилось.

Только спустя год после полного восстановления и реабилитации врачи решили рассказать о произошедшем.

«Поступила в тяжелом состоянии, началась гангрена руки. Вопрос стоял об ампутации конечности. Мы решили пойти до конца и попробовать, хотя медлить было опасно: надо было либо ампутировать, либо жизнь спасать. Мы попробовали, и у этой девочки все получилось. Восстанавливали сухожилия, мышцы, сосуды и кости, проводили костную пластику», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Костанайской областной детской больницы Мирас Ельжасов.

За весь период девушке провели 14 операций. Сейчас она может без проблем не только держать предметы, но и даже писать, как прежде.

«Я приехала в больницу в сознании, было шоковое состояние, сильная кровопотеря. Ситуация была плачевная, могли и руку ампутировать. Я неделю лежала в реанимации после операции. Там же проходила реабилитацию, первое, что я взяла в руки, была ручка. Огромная благодарность Мирасу Болатхановичу за то, что спасли мою руку», — рассказала пострадавшая Анастасия Сидоренко.

В этом году девушка заканчивает колледж по специальности повар-кондитер, а руки теперь по-прежнему ее главный инструмент на кухне.

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