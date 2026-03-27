«Раздули» цены в 46 раз: громкие итоги аудита в Костанайской области

В Высшая аудиторская палата РК подвели итоги государственного аудита эффективности использования бюджетных средств в Костанайская область.

Согласно аудиторскому заключению, несмотря на рост валового регионального продукта, социально-экономическое развитие области остаётся нестабильным. В деятельности исполнительных органов выявлены системные проблемы в управлении и планировании.

Рост доходов — без устойчивой базы

За период с 2020 по 2024 годы доходы местного бюджета увеличились на 75%. Однако доля собственных доходов выросла незначительно — с 29% до 36,1%.

При этом аудиторы установили несогласованность бюджетной политики: регион привлек заимствования на сумму 30 млрд тенге при наличии 19 млрд тенге свободных остатков.

Инвестиции и проекты

Отмечается слабая динамика привлечения инвестиций. Из восьми крупных проектов на сумму 188 млрд тенге, запланированных к запуску в 2025 году, реализованы лишь два.

Также выявлены недостатки в реализации Программы развития области — ежегодно из планов исключались десятки инвестиционных проектов.

Проблемы в строительстве и дорогах

В ходе проверки установлены нарушения при реализации инфраструктурных проектов, связанные с некачественной проектно-сметной документацией. В результате часть объектов не может быть введена в эксплуатацию или требует доработки уже в процессе строительства.

Отдельно аудиторы отметили слабый контроль за качеством дорожных работ. На 12 объектах выявлены дефекты, включая просадки и разрушение асфальта, в том числе на недавно отремонтированных участках.

Господдержка бизнеса — без результата

Несмотря на оказанную поддержку 352 предпринимателям на сумму 11 млрд тенге, 179 из них прекратили деятельность, а ещё 168 не выполнили обязательства по созданию рабочих мест.

Также зафиксированы признаки скрытого субсидирования финансово устойчивого бизнеса, что нарушает конкурентную среду.

АПК и госзакупки

Агропромышленный сектор, остающийся ключевым для региона, демонстрирует нестабильное развитие: сокращается поголовье скота и увеличивается число закрытых сельхозпредприятий.

В сфере государственных закупок выявлены нарушения на сумму 12 млрд тенге. Среди них — допуск компаний, не соответствующих требованиям, закупки у одного источника без достаточных оснований и неправомерное использование грифа «для служебного пользования».

Кроме того, при строительстве врачебных амбулаторий зафиксировано завышение стоимости медицинского оборудования примерно на 200 млн тенге. В отдельных случаях фактические цены отличались от заявленных в 18–46 раз.

Общие итоги

В целом по итогам аудита выявлены:

финансовые нарушения на сумму 51 млрд тенге,

неэффективное планирование и использование бюджетных средств — на 50 млрд тенге.

Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административных дел.

