Новый тренд уже несколько месяцев вирусится на просторах соцсетей. В разных точках мира дети и подростки переодеваются в животных и ведут себя примерно также. Кто-то, надев маску кота, ходит на четвереньках, а кто-то, изображая собаку, пытается вилять накладным хвостом.

Такие люди называются себя квадроберами. Костанайские специалисты о квадроберах знают, и считают, что в самовыражении ребенка нет ничего плохого, однако у этой игры есть и другая сторона. Заигравшись, ребенок может запутаться в себе, что очень опасно.

«Чем это опасно, тем, что ребенок, у него раздваивается личность. Допустим, есть вот тонкая грань между онлайн и, как говорится, реальностью. Трудно себе представить, что какой-то там скрипач, пианист или спортсмен в минуты отдыха переодевается в кошечку или собачку, и начинает прыгать. Опять же, это дети, которым не хватает внимания», — говорит руководитель регионального учебно-методического центра психологической поддержки управления образования акимата Костанайской области Елена Петренко.

Сейчас в интернете можно найти разного рода видео, где, порой, даже взрослые люди учат других, как быть настоящим квадробером. По правилам, будучи, к примеру, кошкой, человек должен перенимать все повадки животного и даже питаться как оно.

Специалисты призывают устанавливать режим родительского контроля в телефонах своих детей. Это простая процедура может обезопасить их от большого количества не нужного контента. А также, Елена Петренко, посоветовала развивать в детях критическое мышление. Мы решили узнать у костанайцев от мала до велика, что они думают по этому поводу.

«Во дворе есть девочка маленькая, она переодевается, получается частично одевает элементы кошки, там ушки, лапки, бросается на детишек маленьких. Полностью перевоплощается, представляет себя животным. Внутренняя, получается, какая-то агрессия. В целом, она ведет себя как животное, как будто бы она охотится» .

«Наверное, оптимистично. Потому что, это, как бы такое занятие, что каждый должен знать и сам определять, поэтому его дело как бы».

«Это неопасно, но это ненормально по большей части. потому что, дети просто ведут себя, как животные».

«Конечно, отрицательно я буду относиться к этому. Это же невоспитанность, я так считаю. Я не знаю, откуда дети, откуда склонности такие, это я считаю неправильно».

«Я думаю, что это ненормально. Это мое мнение. Не знаю, у меня тоже дети подростки, и поэтому, если бы мой сын в 13 лет переоделся бы в какого-то животного, он бы из дома не вышел».

«Я думаю, что им надо это просто перерасти, видимо, у каждого поколения есть свои какие-то эмо, готы, также и сейчас эти квадроберы. Конечно, я бы не хотела, чтобы мой сын таким увлекался».

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