Аким Костаная Марат Жундубаев обратился к представителям строительных компаний с призывом строго следовать требованиям градостроительного законодательства и заранее выстраивать диалог с населением.
— «К нашим строителям хотел бы обратиться. Прежде чем строить, нужно всё оформлять как положено — брать талон в ГАСКе и т. д. Мало того, что вам выдали ОПЗ (общую пояснительную записку) или утверждён ПДП (план детальной планировки). Есть ещё другие процедуры. Потом начинаются проблемы: “мы строим, даём квадраты, а нам мешают”. Чтобы не мешали, нужно всё в рамках законодательства проводить, вовремя брать все талоны, все разрешительные документы — и работать. И с населением работать», — подчеркнул Жундубаев.
По словам акима, особое внимание требуется на территориях частной застройки, где реализуются проекты по ПДП:
— «Когда разрабатывается ПДП — это уже не точечная застройка. Понятно, что всё в рамках генплана. Но проект должен включать и то, что с людьми надо встречаться: с соседями разговаривать, объяснять им. А не так, что потом собираются в залах и начинаются разборки и возмущения. Город должен строиться, но грамотно — с учётом мнения населения», — отметил он.
Жундубаев добавил, что акимат готов рассматривать предложения отрасли, если они помогут выстроить прозрачные процессы и снизить социальную напряжённость вокруг строительных проектов.
