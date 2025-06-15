В Костанае сотрудники полиции провели проверку готовности общественного транспорта к выезду на маршруты. Ранним утром перед выпуском автобусов на линию полицейские посетили автопарк производственного кооператива «Альтаир», который обслуживает городские маршруты.

Как рассказал представитель кооператива Юрий Панасенко, в автопарке насчитывается 40 автобусов и 80 водителей. «У нас имеется учебный класс, где регулярно проходят занятия по правилам дорожного движения. Бывает, что водители попадают в ДТП — в таких случаях мы приглашаем полицейских, чтобы вместе детально разобрать причины происшествий», — отметил Панасенко.

Полицейские проверили прохождение водителями предрейсового и медицинского осмотра — обязательной процедуры перед выходом на маршрут. Старший инспектор батальона патрульной полиции Дастан Исмагулов вместе с механиком осмотрел автобусы на наличие необходимых средств безопасности. Особое внимание уделили внешним световым приборам, габаритным огням, поворотникам, стеклоочистителям, противооткатным устройствам, аптечкам и огнетушителям.

«Сначала водитель получает путевой лист, где указаны маршруты и ставятся отметки о прохождении всех проверок. Это обязательное условие выхода на линию», — пояснил Исмагулов.

Медицинский осмотр включает измерение давления, проверку самочувствия и обязательное тестирование на наличие алкоголя в организме. Только после положительных результатов водитель допускается к работе.

Тем не менее, несмотря на усилия по обеспечению безопасности, нарушения среди водителей автобусов всё ещё фиксируются. По словам старшего инспектора Управления местной полицейской службы Эльмиры Испандьяровой, с начала года в регионе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, в которых пострадало 10 человек.

«К сожалению, чаще всего причиной становится невнимательность водителей. Многие отвлекаются, разговаривая по телефону за рулём. Мы привлекли к ответственности 10 таких водителей. Один даже выехал на встречную полосу — его лишили прав на полгода. Самый вопиющий случай — задержание нетрезвого водителя автобуса, который уже был лишён прав и теперь отстранён от управления на 7 лет», — рассказала Испандьярова.

Всего с начала года полицейские привлекли к ответственности 50 водителей общественного транспорта. Работа по обеспечению безопасности на дорогах продолжается.

Мероприятие проводится в рамках республиканской оперативно-профилактической кампании «Безопасная дорога». Её главная цель — сохранение жизни и здоровья пассажиров и всех участников дорожного движения.

Налоговики ужесточают контроль. Какие мобильные переводы начнут проверять В Казахстане хотят установить лимит по мобильным переводам чуть более 1 млн тенге. В Комитете...

Спасли маму и новорожденного малыша в Костанайской области Благодаря слаженным действиям костанайских врачей, с привлечением медицинской авиации спасены мама и новорожденный малыш. Об...