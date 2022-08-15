Разгромивший Сити-центр водитель арестован

15 августа 2022 года в 03.24 часов А. в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на столб освещения, скамейки, мусорные баки, находящиеся в районе ТРЦ «MART».

Своими действиями А. причинил ущерб ЖКХ г.Костаная.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 15 августа 2022 года А. признан виновным по ч.3 ст.608 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток и лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Постановление не вступило в законную силу.

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