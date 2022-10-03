Разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков поручил премьер Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил решить вопрос по школам до конца октября и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

На совещании в правительстве Алихан Смаилов поручил ускорить цифровизацию учебного процесса и строительство школ нового формата.

Премьер-министр напомнил, Глава государства на заседании Высшего совета по реформам одобрил основные подходы нацпроекта «Комфортная школа», по которому планируется строительство школ нового формата на 800 тысяч ученических мест.

«Нам надо оперативно приступить к реализации этого нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года – по тем, которые планируются на 2024-й», – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.

«В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом «Қазақстан халқына» отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ«, – подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.

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