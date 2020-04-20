Разия и Шайкен Макатовы — Память о Великой Отечественной войне

Макатова (Набиева) Разия Набиевна (1922-2007 гг)

Родилась в с. Балтаси Балтасинского р-на Татарской АССР. В армию призвана Балтасинским РВК. Годы службы:1942-1945гг. Участница боев на Дальневосточном ф-те в составе 878 аэродромной роты. Род войск — авиация. Воинское звание – ефрейтор.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й ст., Красной звезды, медалями: «За победу над Японией», «Ветеран труда» юбилейными.

Макатов Шайкен (1918-1994 гг)

Родился в с. Шили Семиозерского района Кустанайской области. В армию призван Кустанайским ГВК. Годы службы 1939 – 1945 гг. Участник боев на Дальневосточном фронте. Прошел Советско-финляндскую войну, Великую Отечественную и Японскую войны. Род войск – сухопутные. Воинское звание – капитан, комсорг батальона.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными.

История их любви началась в военные годы. Познакомились они в 1943 г. Прадедушка был политработником, а прабабушка – стрелком в авиачасти. В 1945 г. расписались. Будучи уже мужем и женой, они вместе прошли Японскую войну. После войны они остались, преданы своему делу. На протяжении долго времени служили в воинских частях: на Сахалине, Ленинграде, Киеве и т.д. После того как прадедушка вышел на пенсию по выслуге лет они переехали в город Костанай. Это была идеальная пара, которая дополняла друг друга во всем. Они преодолели все испытания рука об руку, несмотря ни на какие преграды. Вместе прожили 50 счастливых лет.

От Правнуков Утенова Жаната и Утенова Алихана

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