Разъяснения миграционной службы Костанайской области о снятии ограничений передвижения через границу

Управление миграционной службы ДП Костанайской области сообщает, что на территории Казахстана с 11 апреля 2022 года сняты ограничения по пересечению границы.

Теперь граждане республики Казахстан, лица без гражданства и иностранцы могут приезжать в область сухопутным и авиа путем. Это распространяется на пункты пропуска с Российской Федерацией, Республики Узбекистан и Кыргызстан.

Кроме того, иностранные граждане, пребывающие на территорию страны освобождены от получения разрешения на временное пребывание сроком до 90 суток со дня прибытия в Республику Казахстан.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О миграции населения», принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трёх рабочих дней со дня их прибытия.

Принимающая сторона может уведомить о пребывающих иностранцев через информационную систему «e.Qonaq», «визово-миграционный портал» (ВМП), а также могут обратится в органы полиции по месту пребывания иностранцев.

Посредством «e.Qonaq», «визово-миграционный портал», принимающим физическим и юридическим лицам с использованием электронной цифровой подписи позволит осуществлять уведомление иностранцев без необходимости посещения миграционной службы.

В случае не уведомления в установленные сроки принимающая сторона несёт административную ответственность по статье 518 Административного Кодекса РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства»

За 3 месяца 2022 года миграционной службой ДП Костанайской области выдано 2 179 разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства.

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