Различия в сборке Toyota Prado для Казахстана и России показал блогер

Автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов показал различия в сборке Toyota Land Cruiser Prado для двух стран — Казахстана и России, передает Tengrinews.kz.

В очередной обзор блогера попал новый казахстанский Toyota Land Cruiser Prado 150 с бензиновым «атмосферником». Машина с объемом 2,7 литра идет в комплектации с кожаным салоном и линзованной оптикой. Сообщается, что желающие купить такой автомобиль могут сэкономить три миллиона рублей (23 миллиона тенге — прим.) относительно предложений дилеров, если доставят машину по схеме параллельного импорта.

Данный Toyota Land Cruiser Prado из Казахстана после оформления всех документов обошелся покупателю в 5,6 миллиона рублей (43 миллиона тенге — прим.). Однако видеообзор показал, что для нашей страны эти внедорожники собирают по-другому. Так, в машинах отличаются проводка, шумоизоляция, системы кондиционирования и отопления.

Также Toyota для Казахстана лишена антикоррозионной обработки. Кроме того, у казахстанских внедорожников нет виброизоляции на полу, в арках и дверях. Однако основное отличие, как указывает автор, заключается в отсутствии воздуховодов в центральной части салона. Поэтому поток воздуха, как правило, никуда не уходит.

В остальном Toyota Land Cruiser Prado для Казахстана и России идентичны, заявляет автор.

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