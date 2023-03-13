Разливы и подтопления. ДЧС области предупреждает об интенсивном снеготаянии

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области.

В связи с прогнозом смешанных осадков на 14 марта, а также повышением температурного фона в Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на южных реках области, а именно Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район г. Аркалыка.

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При этом возможны разливы и подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

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