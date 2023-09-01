Размер минимальной зарплаты снова повысят в Казахстане

В Астане проходит совместное заседание палат Парламента, на котором Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«Как мы обещали, Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников. В целом, для всестороннего развития рынка труда Правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года. Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих», — отметил Президент в своем Послании народу.