USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Размер минимальной зарплаты снова повысят в Казахстане

Размер минимальной зарплаты снова повысят в Казахстане

pixabay.com

В Астане проходит совместное заседание палат Парламента, на котором Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«Как мы обещали, Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников. В целом, для всестороннего развития рынка труда Правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года. Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих», — отметил Президент в своем Послании народу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Единую добровольную накопительную систему, которая охватит детей с пяти лет, внедрят в Казахстане
Следующая новость

С 55 лет. Кому будут выплачивать специальную соцвыплату до достижения пенсионного возраста?