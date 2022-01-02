Размер пенсий увеличили с 1 января 2022 года в Казахстане

В Казахстане с 1 января повышен размер минимальной пенсии, а также базовой пенсионной выплаты.

Минимальный размер пенсии в 2022 году увеличен до 46 302 тенге. В 2021 году этот показатель был на 3 030 тенге меньше и составлял 43 272 тенге, передаёт ru.sputnik.kz

Кроме того, вырос минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты: с 18 524 тенге до 19 450 тенге.

В настоящее время пенсия казахстанцев складывается из нескольких частей: базовой, солидарной и за счет накоплений в пенсионном фонде. Государство выплачивает базовую пенсию абсолютно всем казахстанским пенсионерам. Ее размер зависит от трудового стажа. Если трудовой стаж составляет менее десяти лет либо его вовсе нет, то человек может рассчитывать лишь на минимальную базовую пенсионную выплату от государства.

Повышение пенсионного возраста в Казахстане

Кроме того, казахстанским женщинам в 2022 году в очередной раз повысили пенсионный возраст. Если в 2021 году для выхода на пенсию казахстанке нужно было достичь 60 лет, то с 1 января 2022 года этот возраст увеличили до 60 с половиной лет.

Для казахстанских мужчин пенсионный возраст остался прежним — 63 года.

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