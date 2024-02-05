Размер штрафа известен. За высадку детей из автобуса водителей будут наказывать

Платить штраф будут казахстанские водители, если решат высадить из автобуса ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz

Это касается детей, не достигших 16-летнего возраста.

В Мажилисе Парламента РК прошла презентация законопроектов, вносящих поправки в законодательство в части ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.

Как сообщила депутат Жулдыз Сулейменова, законопроекты вводят административную ответственность за неподобающее отношение к детям. Например:

за травлю или буллинг несовершеннолетних — предупреждение или штраф от 10 до 30 МРП (от 36,9 тысяч до 110,7 тысяч тенге в 2024 году);

несовершеннолетних — предупреждение или штраф (от 36,9 тысяч до 110,7 тысяч тенге в 2024 году); за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет без сопровождения родителя или законного представителя — штраф 5 МРП (18,4 тысячи тенге);

и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет без сопровождения родителя или законного представителя — штраф (18,4 тысячи тенге); за необеспечение безопасности детей — штраф для родителей или других законных представителей ребенка составит 10 МРП (36,2 тысячи тенге).

За приставание к детям законопроект вводит уголовную ответственность — общественные работы до 200 часов или арест до 40 суток. Кроме того, документ предлагает от 5 до 10 лет заключения за незаконное лишение свободы несовершеннолетних; за их похищение — от 10 до 15 лет лет.

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