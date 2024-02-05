USD 451.24
EUR 491.36
RUB 4.98
  1. Home
  2. Новости
  3. Размер штрафа известен. За высадку детей из автобуса водителей будут…

Размер штрафа известен. За высадку детей из автобуса водителей будут наказывать

Фотография для новости Размер штрафа известен. За высадку детей из автобуса водителей будут наказывать

pixabay.com

Платить штраф будут казахстанские водители, если решат высадить из автобуса ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz

Это касается детей, не достигших 16-летнего возраста.

В Мажилисе Парламента РК прошла презентация законопроектов, вносящих поправки в законодательство в части ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.

Как сообщила депутат Жулдыз Сулейменова, законопроекты вводят административную ответственность за неподобающее отношение к детям. Например:

  • за травлю или буллинг несовершеннолетних — предупреждение или штраф от 10 до 30 МРП (от 36,9 тысяч до 110,7 тысяч тенге в 2024 году);
  • за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет без сопровождения родителя или законного представителя — штраф 5 МРП (18,4 тысячи тенге);
  • за необеспечение безопасности детей — штраф для родителей или других законных представителей ребенка составит 10 МРП (36,2 тысячи тенге).

За приставание к детям законопроект вводит уголовную ответственность — общественные работы до 200 часов или арест до 40 суток. Кроме того, документ предлагает от 5 до 10 лет заключения за незаконное лишение свободы несовершеннолетних; за их похищение — от 10 до 15 лет лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Правительство Казахстана ушло в отставку
Следующая новость

Жаналыктар — 2.02.24