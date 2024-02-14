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Размер своей зарплаты озвучил министр финансов РК

Фотография для новости Размер своей зарплаты озвучил министр финансов РК

Фото alau.kz

Министр финансов Мади Такиев, который недавно вступил в должность, в кулуарах Мажилиса озвучил размер своей заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Чиновник с ответил не вопрос о своей заработной плате в должности главы Минфина.

«С заработной платой я ознакомился. У нас единая сетка для всех госслужащих, поэтому я буду получать по этой сетке. Предопределяя ваш вопрос, скажу: чуть больше 1-1,5 миллиона буду получать с учетом моего опыта», — рассказал Такиев журналистам.

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