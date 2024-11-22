Размер пособий по утрате трудоспособности и потери кормильца вырастут в Казахстане в 2025 году. Соответствующее постановление одобрили в правительстве, передает informburo.kz

С 1 января 2025 года размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца вырастут на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.

По данным Минтруда за 1 ноября, социальную выплату по утрате трудоспособности получили 99,9 тысяч человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 66,3 тысяч семей. Средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 59 256 тенге, по потере кормильца – 63 743 тенге.

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