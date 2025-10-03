Подготовлено постановление правительства «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года», сообщает Zakon.kz.
В частности, предусмотрено повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10% от размера получаемых социальных выплат.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 октября.
Социальная выплата по потере кормильца назначается тем, кто находился на иждивении, и выплачивается дополнительно к государственному пособию по потере кормильца. Ее размеры индивидуальны.
Пособие выплачивается до достижения получателем 18 лет, в случае, если он учится очно, – до 23 лет.
Выплата по утрате трудоспособности назначается дополнительно к государственному пособию по инвалидности.
