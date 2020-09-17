Размеры соцпособия по временной нетрудоспособности изменили в РК

В законе расширилась категория людей, которые могут получить за месяц на больничном 100 процентную заработную плату, передает alau.kz

Совершенствование законов привело к новым изменениям в сфере охраны труда. Правда, коснулись они не столь обширной категории людей. Речь идет о дополнении в закон об определении размера социального пособия по временной нетрудоспособности.

«Социальные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются, если брать за месяц, то не более 15 МРП. А есть категория людей, которым выплачивается в 100-процентном размере. Категория граждан, которым пособия выплачиваются в размере 100 процентов, увеличилась. К таким категориям людей добавились теперь ветераны боевых действий на территории других государств»,- пояснил государственный инспектор труда управления по инспекции труда акимата Костанайской области Асет Галымов.

Расширение категории должно защитить ее новых участников от нарушений работодателя. А их в инспекции труда региона выявляют немало по разным причинам. В том числе находятся и жалобы от работников на невыплату денег по больничному листу. Хотя именно этот повод не так часто встречается среди поданных жалоб на работодателя. За 8 месяцев этого года из 158 обращений только 5 были поданы в связи с нарушением выплат за больничный. Гораздо больше нарушений выявляют в ходе проверки по выплате заработной платы в целом и соблюдению трудовых прав работников. Только со стороны одного инспектора такие проверки уже привели к почти миллионным штрафам.

«Была проведена проверка по 22 заявлениям. Из них мной были привлечены к ответственности 7 работодателей на сумму 900 тысяч тенге»,- сказал Асет Галымов.

Сотрудники инспекции напоминают работникам, что для работодателей нет уважительной причины для невыплаты им положенной заработной платы. А потому в инспекции всегда готовы принять жалобы по поводу нарушения трудовых прав. Обратиться со своим обращением работники города могут по телефону 53-63-22.

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