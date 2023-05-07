Размеры выплат по больничным листам увеличат в РК

Президент РК ранее подписал Социальный кодекс, в связи с чем будут приняты некоторые изменения в социальной сфере. Одно из них затронет больничные листы.

Напомним, что размер пособия по больничному листу рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка работника на количество рабочих дней, приходящихся на больничный период.

Сколько платили ранее

Доход учитывается за последний год или за фактически отработанное время. При этом обычно открывается больничный лист на срок до шести календарных дней, но при необходимости его можно продлить:

— от 6 до 20 календарных дней (включая уже прошедшие дни) — потребуется осмотр не только врача, но и заведующего отделением медорганизации;

— свыше 20 дней — потребуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК).

Наибольший срок пособия составляет 60 календарных дней. А максимальная сумма выплат за месяц по действующим нормам не может превысить 15 МРП или 51750 тенге в 2023 году.

Работодатель по желанию может выплатить максимально возможное значение, даже если по расчетам сумма окажется меньше. И теперь эту сумму хотят увеличить.

Сколько будут платить за больничный

Максимальная сумма по больничным листам с июля 2023 года составит 25 МРП в месяц — 86250 тенге на текущий год.

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