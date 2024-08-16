Разметку проверили в Костанае

Под проверку на этот раз попала улица Тауелсиздик. Она считается магистральной, и ежедневно через нее презжает от 20 до 25 тысяч транспортных средств. В этом году ее ремонтировали, от пересечения с улицей Набережная и до Баймагамбетова.

Затем наносилась дорожная разметка. Центр дорожных ативов сегодня проверяет насколько качественно ее сделали.

«Мы смотрим как водитель видит ее в дневное время, и как она отражается в ночное время. То есть это световозвращение самих шариков, которые имеются в этой разметке. Здесь у нас термоплатстик на этой улице. Термопластик у него гарантийный срок — полгода. У краски — три месяца. Тем самым он более долговечный. Но все зависит, как и насколько технологично нанесли. Если были нарушения от технологий, то, соответственно, износ может произойти раньше», — говорит начальник отдела центра качества дорожных активов Костанайской области Владимир Завалий.

Специалисты проверяли разметку специальным аппаратом на пяти участках этой улицы. Три из них по результатам оказались не соответствующими установленным нормативам. Владимир Завалий отметил, что на этих участках дорожная разметка не обеспечивает достаточной видимости для водителей. Такие мероприятия проводятся регулярно. Работы по нанесению новой разметки в городе продолжаются.

«На сегодняшний день работы выполнены на 71 улице. По поводу проверки центром качества, уже неоднократно проверяли ранее. Все проверки прошли. В случае, если здесь на улице Тауелсиздик проверку не пройдет, подрядчик будет перекрашивать за свой счет, работы будет переделывать», — предупреждает главный специалист отдела ЖКХ Костаная Кенжебай Акбаев.

После проверки разметки центром дорожных активов было отправлено официальное уведомление подрядчику, который теперь обязан переделать ее, и привести в соответствие с нормативами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.