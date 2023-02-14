Разобрать на запчасти. По праворульным авто МВД РК принято решение

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По итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч транспортных средств.
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Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации, передает Polisia.kz.
В то же время МВД анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению. В частности в процессе легализации установлены автомобили: в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана.
По указанным автомобилям Министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению.