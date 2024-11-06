Информацию по сложившейся ситуации в Амангельдинском районе предоставил акимат Амангельдинского района. Там сегодня разорвало котел.

По информации акимата котел №2 установлен в 2022 году. Он обеспечивает теплом три двухэтажных жилых дома и административные здания — суд, музей, Дом культуры.

«Для восстановления теплоснабжения в течение полутора суток будет использована блочно-модульная котельная контейнерного типа, готовая к установке. На время восстановительных работ будет принят ряд мер для обеспечения теплом жителей домов, подключенных к котельной. Перебоев с электроэнергией нет. Также сообКак щаем, что в Амангельдинскую районную больницу был госпитализирован пациент 1969 года рождения. В район направлена бригада анестезиологов по линии санавиации с целью корректировки лечения и решения вопроса транспортировки пациента из районной больницы в региональную больницу города Аркалык», говорится в сообщении.