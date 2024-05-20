Разработаны новые правила определения размера и выплаты пенсий в РК

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработаны Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Проект постановления Правительства РК об утверждении вышеуказанных Правил размещен на портале «Открытые НПА».

Проект разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса РК и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда за счет обязательных пенсионных взносов работодателей.

В соответствии с Правилами пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

при наступлении пенсионного возраста (63/61 лет);

лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

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