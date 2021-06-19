Разработчик «Спутник V» оценил риск бесплодия после вакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск бесплодия после введения вакцины от коронавируса «Спутник V», передает zakon.kz.

Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния, — заявил он РИА Новости.

По его словам, «Компонент I» и «Компонент II» в составе вакцины «Спутник V» сделан на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Как отметил разработчик вакцины, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.

За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 млрд. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было. Александр Гинцбург

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