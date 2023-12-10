Разработчики WhatsApp предупредили о новых ограничениях

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp начали предупреждать пользователей об ограничении хранения данных, которое появится в ближайшие месяцы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WABetaInfo, в новой бета-версии программы 2.23.26.7 для Android появился информационный баннер, согласно которому WhatsApp и Google решили отменить неограниченное хранение данных пользователей в облаке.

«Резервные копии начнут сохраняться на ваших Google Drive в ближайшие несколько месяцев», – сказано в сообщении.

Баннер должен предупредить пользователей о скорых изменениях, чтобы они успели сохранить свои чаты и медиафайлы.

Резервные копии все также будут храниться на Google Drive, но только на личных аккаунтах пользователей. При этом бесплатное облачное хранилище вмещает только 15 гигабайт, в которые включены все другие документы и прочие файлы.

Если место на диске закончится, пользователь рискует потерять все переписки, например, при смене телефона. Издание отмечает, что новый баннер появляется только в бета-версиях мессенджера.

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