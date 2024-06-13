«Разрешение» тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД

Просьбы вернуть вожделенное затемнение со стороны казахстанских автомобилистов звучат давно и с завидной регулярностью. На сей раз «продавить» инициативу постарались весом соответствующей петиции. Однако помог ли авторам этот инструмент? Zakon.kz обратился к МВД РК.

Требование разрешить тонирование передних боковых и лобового стекол, адресованное Министерству внутренних дел РК, появилось на сайте epetition.kz в конце мая текущего года.

«Просим Вас внести изменение в разрешительные документы и разрешить тонирование передних боковых стекол авто и лобового стекла атермальной пленкой (почти прозрачная изнутри). Во многих странах есть возможность тонировать передние боковые стекла для сохранения интерьера авто и здоровья водителя и пассажиров. Мы, граждане, готовы рассмотреть удорожание страховки, либо оплаты разумной, до 100$ (почти 45 тыс. тенге. – Прим. ред.), пошлины в бюджет государства для получения разрешения на тонирование авто», – написал автор в своем обращении.

Причем в тексте подчеркивается, что речь идет именно об атермальной пленке, которая, судя по данным из открытых источников, нацелена не на изменение цвета стекла, а на снижение попадания тепла и солнечного света в салон.

После волеизлияния даже поползли слухи о скором триумфальном возвращении тонировки, но…

…МВД осталось непреклонным. Почему? Загибаем пальцы.

1) Существует Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», который, в свою очередь, разработан в рамках обязательств, вытекающих из международного Договора о Евразийском экономическом союзе. Первый документ регламентирует допустимые параметры в отношении стекол заводского изготовления – если кратко, они должны быть достаточно прозрачными для того, чтобы не допускать искажений «картинки».

2) Согласно подпункту 12) пункта 3 статьи 90-2 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, предметом петиции не могут быть вопросы выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан.

Ну и как итог:

«Ввиду несоответствия петиции условиям Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан нами направлено письмо в Министерство культуры и информации, являющееся уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества, для отклонения петиции», – сообщили в ведомстве.

Между тем, например, в соседней России, так же государстве-члене ЕАЭС, упомянутую выше атермальную пленку специалисты называют «условно разрешенной». То есть она вроде как не запрещена, но с «нюансами» в виде строгой регламентации норм и, как следствие, повышенного внимания сотрудников ДПС.

Впрочем, изучая особенности чудо-покрытия, мы наткнулись на интернет-ресурсы, разжевывающие автомобилистам его плюсы и минусы. Так вот, среди, вероятно, весьма сомнительных, с точки зрения МВД, преимуществ – приватность, то есть надежное сокрытие происходящего в салоне от посторонних глаз.

«В каком году точно ввели эту норму, я не знаю, но тогда учитывалось то, что многие водители не соблюдали ПДД – это как ремень безопасности. Использование сотового телефона, обнаружение на переднем пассажирском сиденье детей, водители везли своих детей с нарушением ПДД. Думаю, были и другие причины», – говорил еще в 2022 году ныне покойный заместитель председателя Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев.

Видимо, как раз и намекая на излишнюю расслабленность «спрятавшихся» автолюбителей.

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