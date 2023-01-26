Разрешенная скорость на трассе в Казахстане в 2023 году

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Очень часто причиной ДТП на дороге становится превышение скорости. Чтобы контролировать движение, предусмотрены специальные знаки, которые регулируют максимальную и минимальную скорость на дорогах РК.
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Также правительство Казахстана разрабатывает проект средней скорости. Рассмотрим, какой скоростной режим будет в 2023 году.
Допустимая скорость в Казахстане
Водители любых транспортных средств обязаны знать Закон РК «О дорожном движении» и Правила дорожного движения (ПДД). В этих документах прописаны правила и обязанности участников дорожного движения. Разделом 10 ПДД установлен скоростной режим, который действует в пределах города, на автомагистралях и других дорогах страны.
Какая максимальная скорость в городе допустима в 2023 году? В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч, а в жилых зонах и дворовых территориях — не более 20 км/ч.
- Для легковых транспортных средств (ТС) и мотоциклов предусмотрен знак «Ограничение максимальной скорости» (3.24). На автомагистралях легковые автомобили и мотоциклы могут двигаться со скоростью, которая предписана этим знаком, но не более 140 км/ч. На трассе с разделительной полосой нельзя превышать скорость 110 км/ч, а на всех остальных дорогах — 100 км/ч.
- Грузовым ТС (вес не более 3,5 т), микроавтобусам и междугородным автобусам на автомагистралях нельзя превышать 110 км/ч, на трассах с разрешительной полосой — 100 км/ч, на других дорогах — 90 км/ч.
- Автобусам для перевозки детей, грузовикам весом более 3,5 т, легковым ТС с прицепом установлено ограничение на автомагистралях 90 км/ч, на трассах с разделительной полосой — 80 км/ч, на других дорогах — 70 км/ч.
В правилах прописано ограничение скорости в особых случаях:
- при перевозке пассажиров в кузове грузового ТС — 60 км/ч;
- при буксировке — 50 км/ч;
- при перевозке крупногабаритных, очень тяжелых или опасных грузов скорость предписывается индивидуально.
Правила запрещают:
- превышать максимальную скорость, определенную в установленном порядке;
- превышать скорость, предусмотренную в технических характеристиках транспортного средства;
- превышать скорость, указанную знаком «Ограничение скорости» на самом автомобиле;
- создавать помехи другим участникам движения;
- резко тормозить, если это не требуется для избежания ДТП.
В Законе «О дорожном движении» и ПДД предусмотрены специальные дорожные знаки. Они необходимы для регулирования максимальной и минимальной скорости на отдельных участках дорог. Дорожные знаки отражают особые требования, которые должны учитывать водители в этих зонах, указатели предупреждают об условиях, требующих снижения скорости.
При нарушении скоростного режима предусмотрены наказания в виде штрафов. Суммы штрафов зависят от установленного государством месячного расчетного показателя (МРП). В бюджете РК на 2023 год МРП установлен в размере 3 450 тенге.
Какое допустимое превышение скорости в Казахстане? Согласно 30 главе Кодекса об административных правонарушениях (ст. 592, п. 1), в Республике Казахстан допустимо превышение скорости до 10 км/час.
Статья 592 КОАП Казахстана предусматривает такие наказания при нарушении скорости движения на дорогах:
- если скорость превышена на 10−20 км/час — водитель облагается штрафом 5 МРП (17 250 тенге);
- превышение на 20−40 км — 10 МРП (34 500 тенге);
- за превышение скорости на 40 км/час и более — 20 МРП (69 000 тенге);
- после повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания — 30 МРП (103 500 тенге).
Что собой представляет штраф за превышение средней скорости? Стандарт средней скорости — это характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Документ о принятии стандарта средней скорости вступит в силу с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в ПДД и Административном кодексе. Сколько составят денежные штрафы за превышение средней скорости, пока неизвестно.
В стандарте также прописано, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:
- нарушение скоростного режима;
- нарушение правил стоянки или остановки транспортных средств;
- движение по обочине (движение ТС без перестроения);
- движение ТС по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам;
- движение по полосе для маршрутных ТС (в попутном направлении) или остановку на указанной полосе.
Также они будут охватывать и другие типы нарушений:
- выезд на полосу встречного движения и трамвайные пути;
- движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением;
- разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;
- невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
- выезд на перекресток или пересечение проезжей части в случае затора с фактором ДТП;
- невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактором ДТП.
Скорости движения на дорогах уделяется пристальное внимание на законодательном уровне, потому что она чаще всего провоцирует ДТП. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают, что превышение установленной скорости только на 1% чревато увеличением ДТП со смертельным исходом на 4%. Согласно статистике, которую ведет ВОЗ, в среднем в мире от ДТП гибнут 17 человек на 100 тыс. населения. В Казахстане этот показатель чуть ниже — гибнут примерно 13 человек на 100 тыс.
Перед получением водительского удостоверения каждый должен пройти специальную подготовку. Она включает в себя в том числе теоретические знания о допустимых скоростных ограничениях в Казахстане.