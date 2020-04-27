Разрешено гулять на площадках и ездить на дачу — госкомиссия

С 27 апреля казахстанцам разрешили посещать дачи и гулять на дворовых площадках. Такое решение приняла государственная комиссия. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ, выработанным региональными штабами.

«Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — сказал А. Мамин.

Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы ЦОНов и др.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.