Мажилис Парламента РК принял во втором чтении законопроект по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Документ был инициирован депутатами и предусматривает изменения в четыре кодекса и восемь законов. Первое чтение прошло 23 апреля 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно поправкам, допускается изъятие следующих категорий земель:

орошаемых сельхозугодий,

опытных полей научных и образовательных учреждений аграрного профиля,

земель лесного и водного фондов.

Такие участки смогут быть изъяты исключительно для строительства стратегически важных объектов — водохранилищ, гидротехнических сооружений, систем защиты от селей, лавин, оползней, а также для расширения сети сейсмологических станций. Причём это возможно только при отсутствии альтернативных вариантов размещения и в пределах территорий с ограниченной хозяйственной деятельностью.

Также закон разрешает:

перевод земель ООПТ под объекты здравоохранения и образования, действующие кладбища, ЛЭП и очистные сооружения, если они функционировали до создания или расширения границ ООПТ — без изменения целевого назначения;

перевод земель гослесфонда в другие категории — для прокладки инженерной и коммунальной инфраструктуры;

строительство дорог, мостов, линий связи и прочих объектов инженерной инфраструктуры на землях ООПТ — для обеспечения работы туристских комплексов.

Изменения направлены на создание правовых условий для развития инженерной и природоохранной инфраструктуры, особенно в контексте изменения климата и обеспечения безопасности территорий.

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