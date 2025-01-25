Оплачивать товары и услуги покупатель может наличными деньгами или с помощью платежной карты. При этом продавец не имеет права отказывать в приеме безналичных платежей, передает nur.kz

В Казахстане начали проверять мобильные переводы некоторых граждан. При этом отдельные продавцы на этом фоне не только решили отказаться от такого незаконного способа оплаты, но и вовсе перейти на наличные деньги, отказывая покупателям в приеме карточек или QR-платежей. На такую ситуацию обратил внимание Департамент государственных доходов по Мангистауской области, который отметил, что отказ в принятии безналичных платежей является незаконным. По закону РК «О платежах и платежных системах», в Казахстане предусмотрены разные способы оплаты: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами.

При этом за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность. За первое нарушение положено предупреждение, а за повторное – штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 157 280 тенге в 2025 году.

Казахстанцев между тем призывают не идти на поводу у недобросовестных продавцов и сообщать о фактах отказа в приеме безналичных платежей в органы государственных доходов.

@Автор: Илья Манаев

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