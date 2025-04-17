Конституционный суд РК рассмотрел обращение по проверке на соответствие пункту статьи Кодекса «О браке (супружестве) и семье». Данная статья устанавливает, что национальность ребенка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем может быть изменена только на национальность другого родителя.

История обращения

Мать ребенка умерла. При жизни она не была документирована. Данные об отце ребенка отсутствуют. На основании имеющихся сведений опекун пыталась внести дополнение в актовую запись о рождении ребенка, чтобы в дальнейшем определить его национальность по национальности родителя, но получила отказ из-за отсутствия подтверждающих документов. Позднее и суды, сославшись на статью Кодекса решили, что невозможно установить национальность ребенка если не установлена национальность его родителей. Заявитель посчитал, что эта статья противоречит пункту 1 статьи 19 Конституции, согласно которому каждый вправе определять и указывать или не указывать свою национальную принадлежность.

«Конституционный Суд указал, что по смыслу Конституции определение национальности связано с самоидентификацией человека, на которой могут сказываться семейные и родственные связи и другие обстоятельства. Выбор, основанный на национальности родителей, безусловно, является доминирующим, вместе с тем, он не всегда возможен в силу различных жизненных ситуаций (неизвестны родители, отсутствуют сведения об их национальности, ребенок усыновлен либо воспитывался другими людьми и др.). Статья 65 КоБС не учитывает такие ситуации и таким образом не в полной мере отвечает тому, что заложено в Конституции. Конституционный Суд также отметил, что тогда, когда национальность указывается в документах, удостоверяющих личность или имеет какое-либо другое правовое значение, недостаточно одного только желания человека принадлежать к определенной национальности. Государство может проверять сведения, представленные лицом в таких случаях», — говорится в сообщении суда.

Выводы Конституционного суда

Конституционный суд признал указанную статью Кодекса «О браке (супружестве) и семье» не соответствующей Конституции в части, не предусматривающей иные (кроме как по родителям) способы определения и изменения национальности в случаях, когда родители ребенка или их национальность неизвестны, а также в других жизненных ситуациях, затрагивающих законные интересы граждан. При этом Конституционный Суд не поставил под сомнение конституционность определения и изменения национальности по родителям.