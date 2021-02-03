Разрешить! Какие послабления ввёл оперативный штаб в Костанайской области

Сегодня глава области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания штаба были заслушаны начальник департамента полиции, аким город Лисаковск и аким Костанайского района.

Также рассмотрели работу мониторинговых групп.

Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения, Штабом принято решение ввести следующие послабления:

Разрешить работу объектов общественного питания с 8-00 до 23-00 в будние и субботние дни;

Разрешить работу СПА центров, бань, саун, крытых спортивных объектов и фитнесс центров с 9-00 до 22-00 в будние и субботние дни;

Разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков с 10-00 до 19-00 в будние и субботние дни;

Разрешить работу торгово-развлекательных центров, магазинов непродовольственной торговли, площадью более 2000 кв.м с 10-00 до 22-00 в будние и субботние дни;

Разрешить работу религиозных объектов, с заполняемостью не более 30% без проведения массовых мероприятий;

Разрешить работу городского общественного транспорта с 06-00 до 23-00 в будние и субботние дни.

Данные решения вступают в силу с 8 февраля.

«Уважаемые жители области, прошу соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы по недопущению распространения КВИ», — отметил аким области.

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