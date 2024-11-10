Депутат Динара Наумова предложила сократить пенсионный возраст двум категориям казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

«В настоящее время пенсионные выплаты в Казахстане назначаются мужчинам по достижении 63 лет, а женщинам – с 61 года, с дальнейшим повышением пенсионного возраста до 63 лет к 2031 году. Существуют льготы, касающиеся особых условий выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Однако, действующие льготы не распространяются на лиц с инвалидностью и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью», — подчеркнула депутат.

Она отметила, что с возрастом прогрессируют хронические заболевания и функциональные нарушения, что может затруднять продолжение трудовой деятельности до 63 лет. В связи с чем предложила рассмотреть возможность: Установления пенсионного возраста до 53 лет для лиц с инвалидностью, осуществляющих трудовую деятельность. Установления пенсионного возраста до 53 лет и введение дополнительного отпуска для родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями.

@Автор: Мими Бутенко, Юлия Павлова

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