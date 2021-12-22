Разрешить проблему бездействующих автобусных межрайонных маршрутов пытаются в Костанайской области пытаются

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Костанайское областное управление пассажирского транспорта и автодорог продолжает поиск перевозчиков по межрайонным автобусным маршрутам. По официальным данным, с начала этого года и до конца октября действовало их лишь 31, а это половина от количества рейсов, ходивших, к примеру, в 2019 году.
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«В текущем году — 26 октября и 6 декабря мы провели два конкурса на 44 лота. К сожалению, по итогам 8 маршрутов разыгрались. Сегодня мы завершаем заключение договоров с этими перевозчиками», — сообщила руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Гульнар Бекмухамедова.
Тревогу по поводу автобусных перевозок в ведомстве стали бить еще весной, тогда чиновники и начали поиск тех, кто возьмется перевозить людей. Дело в том, что после пятимесячного простоя в 2020 году из-за коронавирусных ограничений, большинство бизнесменов отказались этим заниматься — серьезно уменьшился пассажиропоток, а место на рынке заняли такси и нелегальные перевозчики.
«Одной из причин — это, конечно, нерентабельные маршруты. Есть и такая тенденция. Что у жителей есть легковой транспорт, привыкли обходиться своими силами», — сказала руководитель отдела.
В итоге сегодня бездействующими, по официальным данным, остаются 36 маршрутов. К примеру, автобусы не ездят в большинство сел Федоровского, Карабалыкского районов, до Житикары ходитодин рейс, в Узунколь тоже. Но при этом в ближайшее время запустят Рудный -Качар- Рудный, Айет -Костанай-Айет, Костанай -Петропавловск — Костанай через Сергеевку, Рудный — Петропавловск-Рудный через Пресновку, Рудный- Лисаковск-Рудный и Аркалык -Амангельды- Аркалык. Большую надежду чиновники для разрешения ситуации возлагают на субсидирование маршрутов государством. Сейчас деньги получают всего 3 из них — в Карасуском и Карабалыкском районах. Теперь заявку на помощь из госказны подали по направлениям в Житикару, Камысты и Карабылыкский район.// Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная (РТН)
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