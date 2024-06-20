Разрушают дороги. Новый запрет введут в Казахстане

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров прокомментировал планы по запрету карьерным грузовикам передвигаться по автодорогам Казахстана.

В кулуарах сената журналисты напомнили о заявлении главы министерства о планах ввести запрет с 2025-2026 годов, сообщает informburo.kz

«У нас есть автомобильные дороги, у которых есть нормативы, то есть это 8 тонн (нагрузки. – Авт.) на ось. Как вы знаете, в пилотном режиме сейчас реализуется автоматизированная система весовых разрешений. Мы провели пилот, и есть самосвалы, которые возят более 100 тонн вместо положенных 25. Вот эти самосвалы, которые ездят по дорогам, они относятся к категории карьерных. То есть они должны ездить на карьерах. Допустимые нормы мы не будем запрещать. В пределах допустимых норм пусть ездят. Но те, которые относятся к карьерам, мы им запретим въезд на дороги. Вы же понимаете, у нас есть мультипликативный эффект – это порядка 500 млрд тенге – разрушаются дороги именно из-за езды», – сказал Максат Калиакпаров.

За нарушение запретов планируют ввести штрафы. Сейчас министерство разрабатывает законопроект, который внесут на рассмотрение в парламент до конца года. Однако точных дат вице-министр назвать не смог.

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