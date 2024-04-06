Разрушенную дорогу в Костанайской области сняли на видео

Кадр из видео
Видео прислали наши подписчики. В сопроводительной информации к видео сообщается, что 6 апреля время 10.02 часов автодорога «Новопавловка-Кушмурун» на 12 километре разрушения дороги, тюбингов. Дорога перекрыта со стороны посёлка Кушмурун Аулиекольского района проезд закрыт.
«Данный отрезок дороги Новопавлока-Кушмурун (на 12 км) является технически неисправным и закрыт для движения с обеих сторон со 2 апреля текущего года».
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