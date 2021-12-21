Разведём на месте. Европротокол при ДТП пропишут в законах РК

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Упростить получение страховых выплат при ДТП в случае отсутствия пострадавших и при взаимном согласии автовладельцев предложили сегодня депутаты мажилиса, обсуждая в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг. По мнению народных избранников, это позволит ускорить процедуру и заметно облегчит жизнь автомобилистам, передает kolesa.kz
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Подчеркнув прогрессивность и необходимость предложенной депутатами нормы, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что водители, избегая бюрократических процедур, сегодня и так сами частенько решают вопрос полюбовно. Теперь же их договорённости обретут законную форму.
Поправки внесут в законопроект до второго чтения. Одновременно в страховое законодательство предполагается прописать нормы, предусматривающие переход на гибкую тарификацию стоимости обязательного автострахования, привязав её к истории нарушений ПДД. К примеру, для водителя, допустившего превышение скорости, класс страхования хотят сделать ниже, и страховка для него будет стоить дороже, чем для автомобилиста, забывшего включить фары.
Полицейские на вопрос депутатов заявили, что готовы доработать свою информационную систему, связав её с базой данных страховщиков. В итоге было решено, что новые нормы закона подготовят к 2023 году.
Оформление ДТП по так называемому европротоколу сегодня широко применяется во многих странах мира. В России эта норма действует с 2009 года. Упрощённое получение страховых выплат возможно при выполнении следующих условий:
- авария без потерпевших;
- в ДТП участвуют только два транспортных средства;
- повреждения получили только участвовавшие в аварии автомобили;
- оба водителя вписаны в действующие страховые полисы ОСГПО или международных страховых компаний;
- ущерб, причинённый автомобилям, не превышает максимальную сумму страховой выплаты;
- оба водителя согласны оформить ДТП без вызова полиции.
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