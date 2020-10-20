Развивать сельское хозяйство в районах помогает поддержка «АКК»

Сельскохозяйственные предприятия Денисовского района получили поддержку от «Аграрной кредитной корпорации». Благодаря этому в будущем году одна из компаний сможет расширить свои поливные земли, а другая уже сейчас смогла завезти на ферму импортный скот, передает alau.kz

В 2021 году компания «Сарыагаш» планирует ввести в работу 616 гектаров поливных земель для принадлежащей им молочно-товарной фермы. Сейчас она рассчитана на 1250 голов скота. Новые территории должны помочь ферме повысить уровень производства продукции. Такие уверенные планы компания строит, опираясь на поддержку программы финансирования инвестиций в сельское хозяйство. Ей занимается «Аграрная кредитная корпорация». В прошлом году при их поддержке ТОО «Сарыагаш» смогли построить семенную линию. И такое участие государства уже принесло бизнесу неплохие результаты.

«Благодаря этому всему хозяйство вышло на стабильное производство продукции животноводства: молока и мяса. На одну дойную фуражную корову на сегодняшний день 7 500 литров, урожайность кормовых культур, если брать силос, 350 центнеров на поливных участках»,- рассказал Утеген Муртазин, директор ТОО «Сарыагаш».

Развитие сельхоз деятельности предприятия дает плоды и в другом ключе. Успехи в бизнесе позволяют ТОО «Сарыагаш» поддерживать местные социальные объекты. В селе Перелески, где расположена ферма, существуют школа, детский сад и дом культуры. И каждый из них получает поддержку от предприятия, которое считается здесь градообразующим.

«Ежегодно на оплату, содержание, текущий ремонт дома культуры все средства выделяются из ТОО «Сарыагаш». Также текущий ремонт перелесинской средней школы. Если надо краска, для побелки – все это из средств ТОО «Сарыагаш»»,- сообщил аким села Перелески Евгений Шулейко.

Компания «Сарыагаш» не единственное предприятие Денисовского района, которое получило поддержку со стороны «Аграрной кредитной корпорации». Средствами было обеспечено и предприятие «Колос-фирма». Вложенные деньги позволили ей воплотить планы по развитию животноводства.

«Было принято решение, что мы будем покупать скот именно из заграницы, импортный скот. Поэтому в мае 2019 года я слетала в Эстонию. Отобрала 300 голов маточного поголовья. Тремя партиями мы потихоньку перевезли скот в Казахстан. Государство помогает субсидиями и надеюсь, что в дальнейшем наше развитие будет проходить планомерно, благодаря поддержке государства»,- рассказала Инна Корнеева, директор ТОО «Колос-фирма».

Кредитование от государства сельхозпредприятиям выдается на проведение весенне-полевых работ, пополнение оборотных средств, приобретение племенного поголовья скота, а также закуп техники и оборудования. За 2020 год из 265 миллиардов тенге корпорация освоила уже 201 миллиард, которые выделялись по программе кредитования, в том числе и в Костанайской области. Оставшиеся средства планируют освоить до конца этого года.

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